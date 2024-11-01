本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
防疫有成 台灣正式列為非洲豬瘟非疫國
首頁 / 生活
颱風康芮
新聞專題
颱風康芮10/200
首頁 / 生活

颱風康芮與凌晨地震釀東部災損 台鐵花蓮吉安志學區間封鎖搶修

2024/11/1 08:37（11/1 10:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
強颱康芮挾帶強風豪雨，花蓮縣吉安鄉南海五街10月31日有電線桿倒塌、貨車翻覆。（花蓮縣消防局提供）
強颱康芮挾帶強風豪雨，花蓮縣吉安鄉南海五街10月31日有電線桿倒塌、貨車翻覆。（花蓮縣消防局提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北1日電）花蓮縣昨天遭颱風「康芮」侵襲，今天凌晨又發生規模5.5地震，台鐵東部幹線多處災損，目前吉安與志學暫時封鎖，富源與光復間、景美與北埔間電力設備受損，台鐵搶修中。

台鐵公司上午6時30分發布新聞稿指出，昨天夜間出動所有人員及機具搶修，目前縱貫線（基隆到枋寮）、宜蘭線（八堵到蘇澳）、南迴線（枋寮到台東）都已恢復行駛；北迴線、花東線及部分其他路段仍在巡檢搶修中。

台鐵表示，受到地震影響，花蓮縣吉安與志學間木瓜溪橋北橋台軌道方向不整，暫時封鎖，將於上午偕同專業技師鑑定橋梁結構情形，並視確認結果再評估通車狀況，確保安全。

另外，花蓮縣富源與光復間因電力設備受損情形嚴重，預估修復時間約需10小時；花蓮縣景美與北埔間巡檢時發現電力設備受損，預估修復時間約需6小時。

台鐵指出，西部幹線的汐科站西正線因受颱風影響電車線斷損，搶修時間約需3小時，汐止與南港間暫以東正線單線雙向行車。（編輯：戴光育）1131101

#吉安
#台鐵公司
#花蓮縣
#颱風康芮
延伸閱讀
台鐵北迴線停駛 汐止南港間電車線斷、列車誤點颱風康芮持續減弱加速遠離 花蓮單日雨量近1200毫米台鐵和仁崇德間土石流中斷 估2日前才能搶通颱風來襲秀林鄉疑現龍捲風 花蓮氣象站改口：不排除圖輯／颱風康芮挾強風豪雨撲台 花蓮泥流狂瀉、新北板橋慈惠宮牌樓倒塌台灣本島脫離颱風康芮暴風圈 中南部防豪大雨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
颱風康芮及外圍環流影響 苗栗與台中山區防豪雨
172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：