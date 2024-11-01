颱風康芮持續減弱加速遠離 花蓮單日雨量近1200毫米

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（中央社記者余曉涵台北31日電）氣象署指出，颱風康芮持續減弱，並加速向北移動，預計明天上午台灣本島就會脫離暴風圈，馬祖則要明天下午到傍晚才會脫離，康芮也帶來驚人雨量，其中花蓮在深夜11時已經累計將近1200毫米雨量。

根據中央氣象署觀測，颱風康芮過去3小時強度略減弱，目前中心位在澎湖東北方海面，以每小時29轉34公里速度，向北北東轉東北移動，暴風圈正籠罩台灣及澎湖、金門、馬祖，各地風雨持續中。

氣象署預報員林伯東在記者會中表示，康芮近3小時強度減弱，目前近中心最大風速為35公尺，預計接下來將以每小時29公里到35公里的速度朝北轉東北前進，明天清晨就會靠近馬祖海面。

林伯東指出，目前台灣本島跟離島都還在暴風圈的範圍內，還是會有強風豪雨影響台灣，預計今天深夜到明天清晨，東半部地區、中南部還是有短延時強降雨出現，明天清晨東半部雨勢減緩，明天早上各地降雨趨緩。

根據氣象署觀測，今天截至晚間11時，東半部雨量最多，宜蘭、花蓮及台東都有大豪雨等級以上降雨，尤其花蓮就有1187毫米的累積雨量。

風力方面，林伯東說，隨著康芮北移，西北部在明天清晨仍有10級強陣風，提醒民眾留意。

林伯東表示，預估康芮暴風圈在明天上午就會脫離台灣本島，馬祖則要到下午到傍晚才會脫離。（編輯：楊昭彥）1131101