颱風來襲秀林鄉疑現龍捲風 花蓮氣象站改口：不排除[影]
2024/10/31 15:33（10/31 16:51 更新）
（中央社記者張祈花蓮縣31日電）強颱康芮襲台，有民眾拍下疑似「龍捲風」影片，且新城鄉、秀林鄉一帶鐵皮屋頂受損嚴重。花蓮氣象站今天下午改口，經調閱觀測資訊判斷，大致看出有旋轉現象，不排除是龍捲風。
有網友在社群網站貼出一段約20秒影片，拍攝地點在秀林鄉加灣部落，影片中出現一團雲霧，網友大喊「龍捲風欸，好恐怖喔」、「龍捲風拜託不要過來」。
花蓮氣象站人員初步檢視影片後指出，因影片時間很短，不容易判斷，單就影片畫面，比較像是低雲層被強風吹著跑，沒有很明顯的旋轉。
不過，花蓮氣象站下午再次發布訊息，依氣象預報中心觀測資料判斷，可看出有旋轉的現象。
花蓮氣象站說明，颱風螺旋雨帶的強對流雲系內常有小尺度渦漩，秀林鄉陸續有強對流雲系通過造成強風豪雨，不排除有龍捲風發生的可能，不過仍需更多實測資料分析驗證。（編輯：李淑華）1131031
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