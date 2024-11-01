台鐵和仁崇德間土石流中斷 估2日前才能搶通

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（中央社記者余曉涵台北31日電）颱風康芮襲台釀災，台鐵今天晚間公布11月1日最新營運狀況，西部幹線正常行駛，東部幹線則因北迴線和仁=崇德間因土石流中斷，導致部分列車停駛。

颱風康芮襲台釀災，台鐵多處出現災損，台鐵今天晚上發布新聞稿公布11月1日的列車行車資訊。

台鐵表示，其中北迴線和仁=崇德間（K48+600、K56+800）因大量土石流淹沒軌道，預估需要約14小時的搶修時間，預計11月2日首班車前才能搶通，其餘路段會在搶修完竣巡查確認路線、號誌等均安全，再行恢復列車行駛。

台鐵說，明天西部幹線全部正常行駛，東部幹線對號列車台北往花蓮方向只行駛到蘇澳新站、羅東站，北迴線的蘇澳新=花蓮全線停駛，花蓮到台東則是正常行駛。

台鐵表示，東部幹線的區間（快）車台北往花蓮方向，僅行駛至和仁站或和平站；花蓮往宜蘭僅行駛至新城站；花蓮=台東間正常行駛。

台鐵表示，南迴線跟支線的六家線、沙崙線正常行駛外，其餘平溪線、深澳線、內灣線、集集線11月1日中午12時起逐步恢復行駛。

台鐵表示，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費。（編輯：楊昭彥）1131101