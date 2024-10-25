台灣航空四雄爭霸 張國煒：我是牆角小白兔

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（中央社記者江明晏台北25日電）星宇航空今天掛牌上市，緊接著台灣虎航也規劃上市，航空四雄競爭態勢升溫。星宇董事長張國煒笑說，他是「牆角的小白兔」，看好各有各的優勢，航空市場百花齊放，是好事。

至於星宇能否順利加入航空聯盟，張國煒回應，會努力促成市場期待，但這並非唯一策略，保持中立，也不見得是壞事。

星宇航空今天舉行掛牌上市典禮，掀起航空股的比價行情，華航、長榮航近期股價漲勢凌厲，外資也屢屢回補買超，台灣虎航將在11月5日舉辦改列上市前業績發表會，預計年底前上市，屆時國內「航空四雄」將全數晉升為上市股。

針對未來航空四雄發展，張國煒受訪時表示，「是不是『熊』，是你們在談的，我一直認為我是小白兔；一路走來，都是躲在牆角牆邊，被人家弄來弄去」，他也說，各家有各家的優勢，航空市場百花齊放，代表民航在台發展很好。

星宇航空是否能順利加入「寰宇一家」航空聯盟受到關注，張國煒表示，航空聯盟當然可替星宇增加很多潛在機會，是擴大航網快速方式，「這是策略之一，並不是唯一策略」，星宇航空不會因爲不能加入航空聯盟，就造成致命性影響，「不要認為不加入航空聯盟，好像就撐不下去了」。

他也提到，航空聯盟對消費者最大利益，無非就是里程交換，其他利益都屬於航空內部談判，其實有優勢也有壞處，例如不同屬聯盟里程數就不能換，「保持中立、沒有加入聯盟，或許不見得是壞事」。但他仍會按照市場期待努力促成，期待外界給星宇一點時間處理。

由於加入航空聯盟需要聯盟內成員點頭，張國煒談及，「每一家航空公司，要加入航空聯盟都會有人反對」，他認為，不同意是很正常的，因為彼此都有利益糾葛，會以整個聯盟最大利益為考量，不一定是單方面某家公司反對，就不能加入。

此外，他也公開喊話，很多人冒他的名詐騙，他沒有在炒股，大家要張大眼睛、「K董不會做這種事情，不要受騙上當」。

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星宇航空先前被市場質疑飛機那麼少，還開那麼多航線，張國煒回應，是因爲現在航空業跟30年前、20年前完全不一樣，現在的市場不允許慢慢來，「慢慢來就是被打壓、弄到海底去當龍宮女婿」。

他坦言，星宇航空一些訓練可能沒有那麼到位，會盡量補足，也在飛安領域投入非常大的資源，「我父親都教誨我們，錢可以不用賺，可是不能害到別人」。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1131025