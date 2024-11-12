星宇航空：日本線占客運5成營收 2026年插旗歐洲

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（中央社記者江明晏青森12日）疫後台灣赴日觀光潮爆發，星宇航空「日本飛一班、賺一班」，商務長梁文龍表示，星宇航空客運一半營收來自日本，平均載客率近90%；已規劃2025年夏季開航神戶，並擴展美國航線，預計2026年首季插旗歐洲，隨機隊擴張打世界盃。

星宇航空於2020年開航即受疫情影響，但仍發展航線、機隊，投資基礎建設、成立運籌與維修中心，並於2022年9月登錄興櫃，今年10月掛牌上市。

星宇航空表示，第1階段的擴張計劃完成後，自今年9月開始已啟動第2階段的擴張計劃，預計年底機隊規模可達26架、2025年達33架、2026年達47架、2029年達53架。

梁文龍受訪時表示，「星宇航空打的是世界盃，一定要走出台灣」，看好轉機客市場，但這一塊市場是以顧客導向為需求，除了擴大航網，也要注重航班頻次、會員里程計畫等，「加入聯盟是一個策略，但沒有也不見得是壞事，會做好兩個狀況的準備」。他強調，星宇航空和阿拉斯加航空的合作，也是重要里程碑，雙方航網具互補性，未來還會繼續擴大合作。

疫後台灣赴日觀光潮爆發，星宇航空董事長張國煒曾說「日本飛一班、賺一班」，日本航線堪稱航空公司的獲利金雞母。梁文龍表示，2024年前10月，日本市場就占星宇航空客運營收的一半，平均載客率近90%，共承載超過150萬名旅客前往日本，其中沖繩、北海道、名古屋等地的載客率均超過9成。

持續健全日本航網，他表示，星宇航空今年12月台中-高松航線將轉為定期航班，並再添台中-沖繩航線；已規劃2025年夏季開航神戶，成為第1個開航神戶的國籍航空公司。星宇航空未來將評估包括東北地區在內的新航點，並持續開拓全日本的二、三線城市，針對熱門航點增班。

但他坦言，疫後日本機場地勤人力尚未完全復甦，加上日本社會邁向老齡化，人口生育率也不高，未來這個問題只能慢慢改善，準備好才是全面開航增班的時機點。

長程線規劃方面，星宇航空18架A350廣體客機預計於2027年全部交付完畢，屆時A350約80%以上的運能將投入長程航線。

梁文龍指出，除了現有的美西3個航點，星宇航空計劃逐步擴展美國航線布局，進一步鞏固轉機市場的競爭優勢；洛杉磯航線預計於12月22日增班為每週10班飛航，西雅圖航線也將於明年3月1日增班為每日飛航，並評估紐約、休士頓、波士頓、達拉斯、華盛頓等新航點，有望在明年開出其中一個。

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星宇航空也正規劃進軍歐洲，梁文龍說，目前考慮捷克、西班牙馬德里、巴塞隆納、北歐芬蘭的赫爾辛基等航點，且看好歐洲內陸航班與鐵道運輸便利，插旗航點後就能觸及周邊80%左右的區域，初期將布局2至3個航點，評估重點包含商務旅行需求、觀光資源、貨運市場及航權等因素，目標於2026年第1季建立歐洲首個航點。

東南亞方面，星宇航空表示，越南河內、清邁航線將增班，曼谷航線預計放大機型以A350廣體機執飛，峇里島航點也在規劃評估中。（編輯：張良知）1131112