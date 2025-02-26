機內禁行動電源華航跟進 星宇虎航等6家國籍航空3/1起全程禁用

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）長榮航空昨天宣布，3月1日起，所有航班全程禁用行動電源，華航今天跟進，6家國籍航空公司都禁止旅客在機上使用行動電源和備用鋰電池。

華航原本採柔性做法，建議旅客在機上不要使用行動電源，今天公告，行動電源及備用鋰電池於華航航班全程禁止使用及充電，並建議避免放置於座位上方的行李櫃中。

基於飛航安全，全球航空公司都禁止行動電源及備用鋰電池託運，並要求應隨身攜帶及妥善包裝。

先前韓國釜山航空班機疑因機上行動電源起火釀災，韓國的航空公司陸續規定機上禁用行動電源，長榮航空、立榮航空將從3月1日起實施，華航及華信也決定採同樣做法。

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星宇航空與台灣虎航原本就已禁止旅客於機上用行動電源，3月1日起，6家航空公司都規定機上禁用行動電源。

目前，星宇航空所有飛機的座都有充電設施，長榮及華航多數機型座椅提供AC插座或USB充電孔，台灣虎航15架飛機中，有6架座椅具充電功能。（編輯：管中維）1140226