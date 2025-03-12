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新航機內禁用行動電源 新規4/1上路

2025/3/12 14:13（3/12 14:59 更新）
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（中央社記者吳昇鴻新加坡12日專電）新加坡航空今天表示，4月1日起，禁止旅客在航班途中使用行動電源，或透過機上USB為行動電源充電。

新航（Singapore Airlines）今天在臉書發文指出，公司遵守國際航空運輸協會關於危險物品運輸的規定，其中，行動電源被歸類為鋰電池。因此所有新航航班的乘客須隨身攜帶行動電源、不能將其置於托運行李內。

新加坡聯合早報報導，新航乘客目前可攜容量不超過100Wh的行動電源，無需特別批准；容量介於100Wh至160Wh之間的行動電源，則需航空公司批准。

新加坡民航局回覆當地媒體詢問時指出，民航局定期審查並更新相關法規，以應對新出現的風險，並確保達到最高安全標準。

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先前韓國釜山航空班機疑因機上行動電源起火釀災，韓國的航空公司陸續規定機上禁用行動電源。

由於托運行李放置的貨艙氣壓較低，行動電源在貨艙內可能壓力膨脹、起火甚至爆炸。華航、長榮等6家國籍航空3月1日起，禁止乘客在航程中使用及充電行動電源、備用鋰電池。（編輯：張芷瑄）1140312

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