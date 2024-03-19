和碩股價漲停攻百元 童子賢：輪到搭順風車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北19日電）AI晶片大廠輝達（NVIDIA）宣布代工廠和碩為新款繪圖處理器（GPU）合作夥伴之一，推升和碩今天股價攻漲停收在100元。和碩董事長童子賢今天表示，「終於輪到我們搭順風車」，身為輝達合作夥伴，有助於更順利爭取訂單。

童子賢下午出席淨零城市國際峰會受訪指出，人工智慧（AI）成長會很快，浪潮很大，「你只要有心願意下去游泳的話，大概都會有一展身手的空間」。

他以網際網路發展為例，1999到2000年網路開始發展時，剛開始所有人都像無頭蒼蠅一樣，不知道怎麼用，現在已經沒人懷疑網路怎麼運用了。只要有殺手級應用出現，AI的運用就會越來越明朗。

童子賢表示，三星已經開始推出搭載AI功能的手機，可以同時轉譯多種語言，但初期不是很順暢，他相信未來10年會出現翻譯更順暢的手機，準確率更高，變得更加實用，就像現在上網搜尋商品一樣方便。

童子賢認為，AI也將導入電視遙控器、空調遙控器等各種家電，以及汽車裡的智慧應用，「AI真正厲害的時候，會滲透性很高，無所不在」，到那個時候，才叫做AI逐漸成熟，未來商機可期。

輝達18日起在美國加州舉辦GTC年度繪圖處理器技術大會，宣布和碩為其先進繪圖處理器（GPU）計算技術的全球合作夥伴之一，尤其是最新發表的NVIDIA GB200 Grace Blackwell超級晶片。（編輯：張均懋）1130319