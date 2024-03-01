和碩童子賢：台灣地狹人稠 不利風電太陽能發展

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（中央社記者吳家豪台北1日電）代工廠和碩董事長童子賢今天表示，台灣近年努力發展綠能，但2022年再生能源占比僅8.27%，這不是誰的錯，也不是政策執行夠不夠徹底的問題，而是台灣地狹人稠，不利於風電和太陽能發展。

童子賢今天出席風傳媒10週年社慶暨2024高峰論壇，以台灣科技優勢為主題發表演講。他說，台灣目前致力發展綠能，馬政府時代綠能占比約4%至5%，蔡政府8年來努力推動風電和太陽能各種綠電，但能源局公布2022年再生能源占比僅8.27%。

童子賢直言，這不是誰的錯，也不是政策執行夠不夠徹底的問題，而是台灣地狹人稠，不利於風電和太陽能發展。

他說，以風力發電機為例，看起來遍布台灣，每個葉片都是高科技，用玻璃纖維做成，有15層樓高，但台灣在最熱的夏天傍晚沒有風，「你需要它的時候，它卻沒有電」。他曾呼籲，機載能源要達到一定比例，因為綠能很多是間歇性能源，包含水力、風力和太陽能發電都有天然條件不恰當的時候，就停止發電。

童子賢提到，美國與俄羅斯過去20年在石油和天然氣開採方面大躍進，但談到下一代能源「聖杯」，目前可談、可看卻無法落實的是核融合技術。他預測未來20年後，能完全掌控核融合的國家或企業，就掌控「半壁江山」。

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針對進出口貿易和匯率，童子賢表示，台灣過去的外匯收入來自香蕉、鳳梨等農產品，現在台灣的外銷產品中，外界爭搶的是台積電3奈米晶片，因此台灣科技產品在出口額占比高達55%。

他也提醒，出口暢旺可能帶來某些「副作用」，2023年台灣對美國貿易順差達355.4億美元（約新台幣1.12兆元），已符合美國定義的匯率操縱國條件之一，台灣需要小心別被列為匯率操縱國。（編輯：林興盟）1130301