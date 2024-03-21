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劉揚偉：黃仁勳6月來台電腦展公布與鴻海合作內容

2024/3/21 09:07（3/21 09:24 更新）
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輝達（NVIDIA）年度GTC大會持續登場，鴻海集團盛大參展，20日上午輝達執行長黃仁勳（中左）與鴻海董事長劉揚偉（中右），一同參觀鴻海展區並留影。（鴻海提供）中央社記者鍾榮峰傳真 113年3月21日
輝達（NVIDIA）年度GTC大會持續登場，鴻海集團盛大參展，20日上午輝達執行長黃仁勳（中左）與鴻海董事長劉揚偉（中右），一同參觀鴻海展區並留影。（鴻海提供）中央社記者鍾榮峰傳真 113年3月21日
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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）輝達（NVIDIA）GTC大會正在美國加州聖荷西進行，鴻海董事長劉揚偉和輝達執行長黃仁勳一同參觀鴻海展區。劉揚偉受訪透露，6月初台北國際電腦展，黃仁勳將來台公布輝達與鴻海最新合作內容。

談到近日鴻海股價飆漲，劉揚偉說，自己不了解這門學問，但鴻海的努力最終會顯現在公司價值。劉揚偉並表示，生成式AI將對產業帶來巨大變化，鴻海集團要成為平台方案提供者。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）年度開發者技術大會（GTC）AI論壇與展覽，於美國時間18日至21日在加州聖荷西舉行，鴻海集團參展展示多項AI伺服器和智慧駕駛等方案。

劉揚偉和輝達執行長黃仁勳20日前往輝達GTC鴻海展區參觀，劉揚偉隨後接受媒體短暫採訪。

談到此行與黃仁勳的互動內容，劉揚偉透露，部分可能將在6月初台北國際電腦展（Computex 2024）期間公布，劉揚偉說，「這是一個梗」，「還是由黃仁勳來講比較好」。

劉揚偉透露黃仁勳一個小故事指出，黃仁勳很瞭解聖經，可以講很多跟聖經相關的故事，受到聖經很多影響，黃仁勳作為科技產業的領導者，不光是在技術上，人生觀也有不錯的理念，劉揚偉還建議媒體可以多問黃仁勳對人生的看法。

鴻海近日股價飆漲，對此劉揚偉表示，「股價是我非常不了解的東西」，他說，股價什麼時候該起來、什麼時候不該起來，這是另外一門學問，自己對股價並非專門。

劉揚偉笑說，鴻海這段期間的努力，最終會顯現在公司價值，有一天就會反映出來，但「那一天是哪一天，我不知道」。

有關鴻海集團在AI的布局，劉揚偉表示，鴻海以智慧製造、智慧電動車、智慧城市為三大平台，透過三大平台取得大數據，整合生成式AI（Gen-AI）技術，讓三大平台的大數據更有用，加上生成式AI以大語言模型LLM為核心，可更精確掌握自然語言，衍生出更多AI知識，生成式AI功能將給產業帶來巨大變化。

劉揚偉指出，對於鴻海來說，過去主要提供硬體，在生成式AI浪潮中，鴻海一定要提供解決方案，鴻海要從製造服務公司，轉變成平台方案提供者。（編輯：郭無患）1130321

輝達年度GTC大會在美西舉行，輝達執行長黃仁勳20日上午在鴻海展區產品上題字To Amazing Foxconn留念。（鴻海提供）中央社記者鍾榮峰傳真 113年3月21日
輝達年度GTC大會在美西舉行，輝達執行長黃仁勳20日上午在鴻海展區產品上題字To Amazing Foxconn留念。（鴻海提供）中央社記者鍾榮峰傳真 113年3月21日
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