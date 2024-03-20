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輝達掀人形機器人大戰 陸廠緊追鴻海攻軟硬整合

2024/3/20 17:43（3/20 18:13 更新）
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NVIDIA執行長黃仁勳18日於GTC大會現場展示人型機器人。（圖取自NVIDIA YouTube頻道網頁youtube.com）
NVIDIA執行長黃仁勳18日於GTC大會現場展示人型機器人。（圖取自NVIDIA YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）輝達（NVIDIA）在GTC大會展示AI人形機器人和通用基礎模型，加速人形機器人產業競爭，除了Figure攜手OpenAI搶攻外，其他大廠如特斯拉、亞馬遜、波士頓動力，挪威、日本、英國等也沒缺席，中國廠商包括優必選、達闥、小米、小鵬、華為等，也在政策推動下急起直追。

台灣鴻海集團先前與日本軟銀合作製造Pepper人形機器人，目前持續積極布局機器人軟硬體整合方案，旗下法博智能（FARobot）扮演關鍵角色。

人工智慧（AI）晶片設計大廠輝達19日舉行年度技術和開發者大會（GTC），其中展示應用在人形機器人的通用基礎模型Project GR00T，透過這個模型架構的人形機器人，可以按照語言、視訊、或是人類的肢體動作，理解自然語言和模仿人類動作，快速學習協調性、靈活性和其他技能。

輝達展示人形機器人和核心模型，加速人形機器人產業的競爭態勢。3月中旬，AI機器人新創公司Figure透過短影片，公布與微軟（Microsoft）投資的OpenAI合作，以OpenAI大模型為基礎的機器人樣品技術進展，可與人類相互對話。

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）去年底公布第二代Optimus機器人，亞系外資法人推估，Optimus機器人可能最快3年後量產上市。

美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）轉投資的機器人新創公司Agility Robotics，設計開發廠區用Digit人形機器人也開花結果，市場預期Agility今年可交付首批Digit機器人，2025年將上市。

此外，美國波士頓動力（Boston Dynamics）持續開發人形機器人Atlas，挪威新創公司IX Technologies也開發EVE人形機器人，另外包括日本本田（Honda）、英國Engineered Art等，長期耕耘人形機器人。先前日本軟銀機器人公司SBRH（SoftBank Robotics Holdings），也與鴻海集團合作製造Pepper人形機器人。

中國在人形機器人產業急起直追，去年11月，中國工信部印發「人形機器人創新發展指導意見」，目標到2025年，初步建立人形機器人創新體系，到2027年，要形成安全可靠的人形機器人產業供應鏈體系。

在政策推動下，法人指出，中國廠商包括傅利葉智能、優必選、達闥、小米、小鵬、華為、科大訊飛、智元等，積極布局人形機器人，其中優必選、達闥已經具備量產能力。

鴻海集團長期布局機器人領域，去年4月下旬旗下中國富智康子公司富泰京精密電子（北京）投資入股貴陽沙克智能科技，間接布局AI演算法和特種智慧巡檢機器人。

根據財報，鴻海在中國投資機器人項目對象包括達闥、上海賓通智能科技、成都釹媧創造科技等。鴻海也與凌華合資成立法博智能（FARobot），推動自主移動機器人（AMR）軟硬體方案。

鴻海旗下工業富聯於2022年加碼投資思靈機器人（Agile Robots），2022年12月上旬也在中國浙江紹興成立富聯卓越科技新公司，深耕機器人關鍵零配件、本體、系統等項目。

法博智能除了切入大股東鴻海和凌華的廠區，也打進台灣最大化纖業者的南部工廠產線，並導入與凌華關係密切的面板廠。在海外市場，法博智能也切入美系半導體廠位於馬來西亞的後段封裝測試產線。（編輯：楊凱翔）1130320

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