輝達GTC大會 聯發科、群聯等台廠秀AI新品

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（中央社記者張建中新竹19日電）輝達（NVIDIA）GTC大會登場，包括聯發科、群聯等多家台灣廠商踴躍參與，發表或展示人工智慧（AI）相關產品技術，並宣布合作消息。

聯發科在GTC大會上推出一系列結合人工智慧的天璣Auto智慧座艙系統單晶片CX-1、CY-1、CM-1和CV-1。聯發科指出，此4款晶片皆支援輝達DRIVE OS軟體，讓車廠能藉由天璣Auto平台涵蓋從豪華（CX-1）到入門級（CV-1）的各種市場區隔，將AI車艙體驗帶入新世代的智慧汽車中。

聯發科表示，天璣Auto智慧座艙晶片組以輝達繪圖處理器（GPU）加速的AI運算和RTX繪圖技術，支援深度學習功能，在車內直接執行大型語言模型（LLMs），提供聊天機器人、多螢幕顯示、駕駛警覺性偵測等先進的AI安全與娛樂應用。直接在裝置端執行此類應用不僅提高安全性，還享有快速和低延遲的優勢。

聯發科指出，CX-1、CY-1、CM-1和CV-1晶片組高度整合多項功能，有助於車廠降低物料清單成本，內建多鏡頭HDR ISP可支援前向、車艙內和鳥瞰視角攝影；此外，整合音訊數位訊號處理器（DSP），支援語音助理，讓駕駛不用鬆開方向盤也能獲取資訊並使用資訊娛樂系統。

聯發科表示，天璣Auto系列平台為汽車產業提供完整的產品組合，除智慧座艙平台，還包括車聯網平台，提供高速車載通訊和Wi-Fi連網技術。

群聯則宣布與技嘉、華碩、台灣大哥大及聯發科在「aiDAPTIV+」技術合作，並在GTC大會上展示相關技術方案。

群聯指出，「aiDAPTIV+」是一種整合硬體和軟體的AI模型微調訓練解決方案，可讓企業進行AI模型微調運算的過程中，依舊保有資料的安全性與不外流，讓機器學習更安全有保障。

技嘉表示，與群聯有多年合作經驗，包括採用群聯固態硬碟（SSD）控制晶片，雙方合作將進一步擴及AI伺服器。華碩指出，旗下AI伺服器將整合群聯的「aiDAPTIV+」技術。

台灣大哥大表示，群聯的「aiDAPTIV+」技術方案，整合台灣大現有的AI運算架構，並有效擴大台灣大的AI模型運算規模及效能提升，未來共同協助用戶打造企業與一般用戶專屬生成式AI應用與運算平台。

宜鼎在GTC大會上展出包括AOI瑕疵檢測等智慧製造解決方案，並展示旗下EV2U-SGR1低光源USB相機模組克服昏暗環境限制，透過邊緣端感測器技術，助力智慧工廠。

宜鼎還展示旗下工控SSD與記憶體產品線、以及包含頻外管理、CANBus等擴充模組，完整支援各式用途的邊緣AI基礎建設。（編輯：張良知）1130319