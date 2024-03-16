AI商機熱 NVIDIA等晶片廠爭搶大餅

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（中央社記者張建中新竹16日電）人工智慧（AI）應用不斷擴大，多家晶片廠爭搶市場大餅。輝達18日將舉行GTC大會，發表加速運算和生成式AI全新產品，英特爾搶先與夥伴舉辦AI PC創作新世代活動，開拓創作者市場，超微21日將在中國北京舉辦AI PC創新峰會。

輝達（NVIDIA）GTC大會將於18日登場，是5年來首度實體舉辦，輝達創辦人暨執行長黃仁勳在主題演講，將公開輝達在加速運算和生成式AI領域的全新產品及合作規劃，備受市場關注。

英特爾（Intel）搶在輝達GTC大會前，於14日起與宏碁等合作夥伴，在三創共同舉辦AI PC創作新世代活動，為期4天，現場展示多款採用英特爾Core Ultra的AI PC系統與影像創作，並邀請不同領域的專業創作團隊，分享採用人工智慧電腦（AI PC）的經驗與感想。

超微（AMD）21日將在北京舉行AI PC峰會，董事長暨執行長蘇姿丰將親自出席活動，並有多位超微主管和產業鏈夥伴參加，與輝達較勁意味濃厚。

此外，高通（Qualcomm）將於下週宣布在行動領域創新的消息，將生成式AI導入更多智慧手機。聯發科也積極拓展AI手機處理器市場，預計第4季推出新一代旗艦晶片天璣9400。（編輯：林克倫）1130316