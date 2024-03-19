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輝達新AI晶片B200由台積電N4P製程代工 Google微軟等皆會採用

2024/3/19 10:21（3/19 11:03 更新）
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輝達執行長黃仁勳在GTC大會宣布推出新款人工智慧晶片B200。（美聯社）
輝達執行長黃仁勳在GTC大會宣布推出新款人工智慧晶片B200。（美聯社）
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（中央社記者張建中新竹19日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC大會宣布推出新款人工智慧（AI）晶片B200，這款晶片採用Blackwell架構，由台積電N4P製程代工，將於今年稍晚出貨。

黃仁勳說，2年前推出的Hopper架構繪圖處理器（GPU）H100已經非常出色，「但我們需要更強大的GPU」。B200整合兩個獨立製造的裸晶，共有2080億個電晶體，數量是輝達先前推出晶片具有800億個電晶體的2倍以上。

B200運算效能可達20 petaflops，是前一代Hopper架構的2.5倍。B200採用NVLink 5.0介面，可提供每秒1.8TB的頻寬，是NVLink 4.0介面速度的2倍。

輝達還推出GB200超級晶片，包含2個Blackwell GPU和1個Grace中央處理器（CPU）。推論模型性能提升30倍，成本和能耗降低。

輝達並針對企業提供伺服器成品，GB200 NVL72伺服器，包含36個CPU和72個Blackwell架構GPU，採取水冷散熱方案。

輝達指出，亞馬遜（Amazon）、Google、Meta、微軟（Microsoft）、OpenAI、甲骨文（Oracle）及特斯拉（Tesla）等客戶，都會採用Blackwell架構晶片。（編輯：張良知）1130319

#AI
#黃仁勳
#輝達
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