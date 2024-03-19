輝達推出新軟體平台 目標成為「AI領域台積電」
2024/3/19 22:18（3/19 22:54 更新）
（中央社聖荷西19日綜合外電報導）人工智慧（AI）市場主導者、美國晶片大廠輝達（NVIDIA）表示，輝達目標是成為「AI領域的台積電」，將業務擴展到硬體之外，進軍軟體服務領域。
「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，輝達執行長黃仁勳在2024年GTC大會發表一系列平台和工具，讓開發者更容易根據輝達預建的AI模型，客製化並部署自家AI產品。
黃仁勳昨天在主題演講中提到：「所以我們實際上就是一家AI代工。我們將為你們和AI產業提供服務，就像台積電為我們製造晶片一樣。」
他說：「我們帶著偉大的想法去找台積電、他們製造、我們把產品帶走。在這裡也是一樣。」
台積電是全球最大晶片製造商，將輝達、蘋果（Apple）和其他廠商的設計轉化成實體晶片。
黃仁勳表示，輝達的「AI代工」將利用NVIDIA NIM 、NVIDIA NeMo和NVIDIA DGX Cloud等服務，簡化以各家企業專用資料打造客製化生成式AI模型的流程，並加速AI產品部署。
黃仁勳在加州聖荷西一處體育場發表主題演講，吸引超過1萬1000名觀眾，這是5年來首次實體GTC大會。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1130319
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