台積電上漲18元 台股勁揚近300點突破2萬點
2024/3/21 09:17（3/21 09:33 更新）
（中央社記者張建中台北21日電）美股3大指數20日收盤皆創新高，道瓊工業指數收在39512.13點，那斯達克指數收16369.41點，標準普爾500指數收5224.62點。台股今天同步走高，早盤指數勁揚近300點，突破2萬點關卡。
台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.39%，收在136.75美元。台積電今天早盤達776元，上漲18元，市值重登新台幣20兆元之上，達20.12兆元，貢獻大盤146點。
電子類股指數上漲逾1.8%，傳統產業股水泥、機電、電纜、營建及航運類股也有不錯表現，類股指數同步上漲逾1%。（編輯：張均懋）1130321
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