美股3大指數收盤創新高 法人：台股蓄勢挑戰2萬點

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（中央社記者張建中台北21日電）美股3大指數20日全面走高，收盤皆創新高。法人表示，台股可望隨著同步走高，蓄勢挑戰2萬點大關。

美國聯邦準備理事會（Fed）維持利率不變，並且強化在2024年底前可能降息3碼（1碼為0.25個百分點）預期，激勵美股主要指數20日收高，包括道瓊、標準普爾500及那斯達克指數收盤皆創新高。

道瓊工業指數上漲401.37點，漲幅1.03%，收39512.13點，標準普爾500指數上漲46.11點，漲幅0.89%，收在5224.62點；那斯達克指數上揚202.62點，漲幅1.25%，收在16369.41點，費城半導體指數上漲75.38點，漲幅1.6%，收在4788.18點。

國內外產業訊息方面，研調機構集邦科技說明3月下旬面板報價走勢，電視面板因品牌商採購力道增強續漲，液晶顯示器面板也在持平後首見漲勢，但筆記型電腦面板仍持平。

伺服器機殼廠營邦去年大賺逾2個股本，創掛牌以來新高。營邦宣布，與韓國監控安防系統供應商Innodep簽訂策略聯盟與合作意向書，雙方將利用優化的硬體與軟體設備，打造更安全的智慧城市及智慧家園應用。

達發科技宣布，成功開發公分級高精準度衛星定位晶片，目前已獲機器人廠商Segway採用，導入其無線割草機器人，3月全球上市。

台塑積極耕耘ESG（環境保護、社會責任、公司治理），在雲林麥寮六輕園區建立空氣品質、水資源管理制度，全企業透過AI協助減碳，2023年透過AI完成1225件改善案，投資額新台幣22.84億元，年效益61.96億元，未來目標為年效益200億元到300億元。

法人表示，隨著投資人對於利率政策不安情緒緩解，美股勁揚創高，台股可望同步上揚，指數將蓄勢挑戰2萬點關卡。（編輯：張均懋）1130321