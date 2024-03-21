聯準會維持今年降息3碼預測 美股創歷史新高

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（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）美國聯準會一如預期決議利率不變。即使年初通膨高於預期，官員仍預估今年將降息3碼（0.75個百分點），且上修經濟成長預測，投資人吃定心丸，刺激美股再創歷史新高。

聯邦準備理事會（Fed）今天結束年度第2場決策會議，官員一致決議聯邦資金利率目標區間保持在5.25%至5.5%，符合市場預期。為壓制通貨膨脹，聯準會2年前開啟40年來最迅猛升息循環，上次升息是去年7月，政策利率自此保持在23年高點。

去年下半年美國通膨顯著緩和，投資人一度樂觀預期聯準會降息在即。結果今年初通膨僵固，聯準會是否會延後啟動降息、減少今年降息次數，成為近期華爾街關注焦點。

隨利率決策出爐的最新經濟預測顯示，官員預期年底政策利率為4.6%，意味今年將降息3碼，與去年12月上次預測雷同。與此同時，官員上修今後3年經濟成長預測，預期勞動市場保持旺盛，通膨持續朝聯準會長期目標2%回歸。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會表示，官員認為政策利率可能處於循環頂點，經濟走勢如大致符合預期，今年某個時間點開始減少政策限制可能會是適當之舉。

美股午盤買氣旺盛，各大指數都攻上歷史新高點。道瓊工業指數終場勁揚401.37點或1.03%，收在39512.13點；標準普爾500指數及那斯達克綜合指數漲幅分別達0.89%、1.25%。標普500指數首度衝破5200點大關。

負責制定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明與1月底大同小異，重申官員認為在對通膨持續朝聯準會目標2%邁進「更有信心」前不宜降息。

在經濟強韌的背景下，聯準會官員預期，今年底剔除波動較大食品、能源的核心個人消費支出（PCE）物價指數年增率為2.6%，低於1月的2.8%，但高於去年12月預測的2.4%。官員將今年國內生產毛額（GDP）成長預測從1.4%上修至2.1%，未來2年都是成長2%，高於去年12月的預估值。

如細看利率預測點陣圖，部分官員下修今年降息次數預測。未來2年的利率預估值上修，明年底為3.9%，2026年底為3.1%。

過去2年，美國物價漲勢一度衝上40年高點，隨著聯準會積極升息壓抑需求，供應鏈瓶頸疏通，通膨率逐漸朝聯準會目標回歸。官員思考何時開始降息之際展現耐心，不希望在通膨威脅未完全消除時過早降息，但也不希望高利率維持太久，對經濟與勞動市場造成不必要的傷害。

鮑爾在記者會坦言，前2個月通膨確實比預期僵固，但官員早就預期通膨緩和過程可能顛簸不平。總之，現在不宜斷言去年下半年的通膨趨緩態勢已停滯，甚至逆轉。

鮑爾說：「真的不知道這是路面隆起還是別的東西，我們必須找出答案。」

聯準會下次集會是4月30日至5月1日。最新利率期貨市場行情顯示，多數投資人預期聯準會將在6月開始降息，到9月累計降息幅度將達2碼。由於美國11月將舉行總統大選，部分投資人認為聯準會將選擇提早降息，避免選戰最熱時外界認為政治干預央行運作。（編輯：陳正健）1130321