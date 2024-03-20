00939掛牌首日股價開高 40檔成分股聯發科長榮鈊象入列

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（中央社記者曾仁凱台北20日電）高股息ETF掀起瘋狂搶購熱潮，今天又有新基金掛牌，成立規模高達535.14億元的統一台灣高息動能00939上市，空降成為國內規模第6大的台股高股息ETF；以15.31元開出，截至上午9點15分，股價最高衝上15.38元。

00939今天上市後，統計國內上市櫃的台股高股息ETF增加至18檔，總規模高達新台幣1.1兆元。00939一掛牌，規模535億元成為第6大台股高股息ETF，僅次於熱門的元大高股息0056、國泰永續高股息00878、群益台灣精選高息00919、復華台灣科技優息00929、以及元大台灣高息低波00713。

00939於3月1日至5日公開募集，發行價為15元，經統計報備主管機關後，3月8日正式成立，並開始進場敲進連結標的，根據統一投信提供的資料顯示，到3月19日，00939最新淨值來到15.11元，也就是今天掛牌價。今天一早，00939股價以15.31元開出，截至上午9點15分，股價最高衝上15.38元，上漲0.27元或1.7%，且爆量超過20萬張。

00939為統一投信第4檔ETF，也是首檔台股ETF，統一投信過去在主動式共同基金市場戰果豐碩，有「高淨值基金製造機」之稱，此次結合高息與動能等2大題材，除了迎合投資人喜愛的固定配息，並兼顧持股動能與績效，一推出就驚動萬教。

過去台股ETF成立規模從未超過200億元，但00939還沒掛牌就瘋狂吸金535.14億元，大幅度改寫歷史新高，也為這波ETF狂潮揭開序幕。

根據統一投信的官方介紹，00939是為台股除權息周期量身訂做的高股息ETF，其追蹤的指數利用企業最新財報，從全產業精準網羅獲利能力強的高息股，再依據當年度公告的股利率加權，打造優質的高股息投資組合。除權息高峰後，指數依夏普值動能調整成分股權重，讓投資人同時擁抱高股息和總報酬成長。

統一投信昨天也已公布00939的40檔完整成分股名單，前10大持股分別為群光7.22%、聯發科5.89%、大聯大5.30%、長榮4.40%、力成4.30%、日月光投控3.80%、緯創3.72%、京元電子3.64%、東陽3.58%、瑞昱3.39%。

其它排名第11至40位的持股及權重依序為聯詠3.26%、文曄3.11%、健鼎3.11%、台光電3.03%、緯穎2.76%、和碩2.72%、英業達2.45%、瑞儀2.26%、啟碁2.22%、聯強2.16%、鈊象2.00%、川湖1.76%、鴻海1.74%、欣興1.74%、漢唐1.41%、聯電1.20%、矽創0.90%、欣銓0.71%、佳世達0.68%、晶技0.58%、世界0.52%、致伸0.48%、瑞鼎0.43%、頎邦0.38%、景碩0.37%、天鈺0.35%、南電0.32%、裕民0.28%、樺漢0.28%、中光電0.24%。（編輯：郭無患）1130320