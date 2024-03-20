身兼ETF保管行 華南金：ETF助漲也助跌投資人需留意

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（中央社記者羅元駿台北20日電）統一台灣高息動能和元大台灣價值高息2檔ETF募集金額逾新台幣2000億元引發話題，華南金表示，旗下華南銀行為上述2檔基金保管機構，預期將挹注手續費收入。不過也提醒投資人，ETF為被動式，助漲也助跌，應謹慎判斷並注意風險。

華南金今天舉行2023年第4季法人說明會公布年度營運績效，稅後淨利新台幣216.18億元，年成長24.9%，再創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）1.58元。

由於華南銀行為統一台灣高息動能（00939）與元大台灣價值高息（00940）保管機構，華南銀副總李宗賢表示，華南銀看好ETF成長趨勢並參與提供基金保管業務，00939與00940可以說是「強棒加強棒」，和合作夥伴共創國內ETF募集歷史。

李宗賢指出，預期華南銀保管手續費收入勢必增加，除挹注獲利，也帶動社會大眾注意到ETF這類的金融商品。

李宗賢從台股ETF熱潮整理2點觀察，他說，首先是現金流，代表著台灣民眾看重穩定金流收入，其次則是大眾理財觀念的建立。

不過華南金總經理李耀卿指出，多檔基金募集發行，但是投資標的（成分股）固定，表示需求上升、供給有限，價格就會推升，因此投資人要注意進場時間與投資風險。

李耀卿表示，ETF是被動式，所以助漲也助跌，此外，目前ETF是用歷史報酬推估，若買在高點，報酬率恐被壓縮，建議投資人謹慎判斷並注意風險。（編輯：潘羿菁）1130320