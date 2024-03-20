華南金去年每股賺1.58元 李耀卿：配發率7、8成

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（中央社記者羅元駿台北20日電）2023年度疫後經濟復甦、資本市場交易活絡與民間消費樂觀，華南金2023年稅後淨利達新台幣216.18億元，年成長24.9%，再創歷史新高，華南金總經理李耀卿表示，維持穩健的股利政策，配發率將落在7至8成。

華南金今天舉行2023年第4季法人說明會公布年度營運績效，稅後淨利為216.18億元，年成長24.9%，每股稅後盈餘（EPS）1.58元，稅後股東權益報酬率（ROE）11.01%、資產報酬率（ROA）0.58%，淨值回升至2078億元，年增12.4%，總資產則擴增至3兆8692億元，年增6.6%。

獲利占金控89%的子公司華南銀行，2023年稅後淨利200.51億元，年增20%，華南銀資產品質部分，逾放比0.15%、備抵呆帳覆蓋率846.33%。

展望今年表現，李耀卿表示，原預期淨利差（NIM）難維持2023年水準，但隨市場對美國降息預期延後，美元利差仍維持高檔，今年仍看好NIM與換匯交易（SWAP）的表現。

華南銀副總經理張炳輝補充，SWAP部分因殖利率維持高檔，去年約賺100億元，今年預估有望帶來80至90億元收益。

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法人會中關切華南金股利政策，李耀卿指出，華南持續維持穩定股利政策，各子公司的永續經營與業務成長需資本支撐，會保留成長所需資金後，剩餘部分才會發放，而明確股利要待4月董事會討論通過後公告。

華銀海外持續關注新南向與北美市場，在美中博弈、全球供應鏈重組下，看好越南、新加坡、菲律賓、泰國、馬來西亞等國發展，也持續評估日本東京和印度市場拓點的規劃，但華銀坦言，新南向國家最大問題在於准入條件，較不容易設置分行。（編輯：潘羿菁）1130320