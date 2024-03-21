台股漲414點衝上2萬點新高 00939逆勢破發股民哀號

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（中央社記者曾仁凱台北21日電）美國聯準會（Fed）維持今年降息3碼展望不變，美股創高激勵台股今天大漲414.64點，收盤指數20199.09點首度站上2萬點，創下台股歷史新高。不過昨天掛牌ETF統一台灣高息動能（00939）今天卻「破發」，引發投資人哀號。

上市募集高達新台幣535.14億元的00939昨天掛牌交易，發行價為15元，並以上市前1天淨值15.11元登板。不過掛牌首日表現虎頭蛇尾，盤中最高一度衝上15.39元，尾盤急殺翻黑，終場下跌0.08元，收在15.03元，今天面臨15元發行價保衛戰。

面對昨晚美股大漲，台股今天一早就開高走高，00939卻再演開高走低，終場下跌0.04元或0.27%，收在14.99元，跌破發行價15元。

PTT上有網友哀號「漲400點居然還破發」、「1700億的護盤都載不動豆腐了」；不過有更多網友認為「大驚小怪，跌0.01就怕要不要退出股市」、「配一次息就回來了」。

法人認為，買高股息ETF應該屬於長期投資，看短線波動意義不大。ETF的股價淨值是連結投資標的，最近幾檔熱門高股息ETF的成分股，很多都大漲一波，短線過熱，回檔休息整理屬於正常現象。

觀察統一投信最新公布的00939前10大成分股，今天漲、跌各5檔。其中，上漲的成分股包括聯發科上漲10元或0.88%、大聯大上漲0.9元或1%、力成漲2元或1.02%、緯創漲0.5元或0.42%、京元電子漲1元或0.93%。

下跌的成分股包括群光下跌11.5元或4.45%、長榮跌1元或0.57%、日月光投控跌3.5元或2.24%、東陽跌1.5元或1.23%、瑞昱跌4元或0.68%。（編輯：張良知）1130321