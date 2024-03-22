陸股強彈 8檔中國ETF2月至今漲幅逾1成

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（中央社記者曾仁凱台北22日電）陸股近1個多月在政策偏多下呈現強勢反彈，中國ETF跟著漲聲響起。根據統計，國內9檔市值型中國ETF，有8檔2月以來漲幅超過1成。

相較於台股、美股、日股等多個國際股市指數頻創新高，陸股被視為基期最低的市場，在中國政府出手救市，以及兩會定調政策重點發展「新質生產力」，帶動陸股近1個多月表現氣勢如虹。

統計2月以來至3月21日，深圳綜合指數大漲17%，上海綜合指數漲幅約10%，據CMONEY統計，台股9檔市值型的中國ETF，2月以來有8檔股價漲幅超過1成。

其中排名績效前3位的群益深証中小100、富邦深100、富邦中証500，2月以來漲幅分別達17.63%、16.72%和15.79%，報酬率全超過1成5。

財富管理業者表示，中國兩會在3月11日落幕，會中定調政策重點發展「新質生產力」，推進8大新興產業與9大未來產業，遍及AI、新能源、新儲能、電動車等科創熱門領域，並首次強調鋰電池、新儲能等商品重要性，相關產業受到資金追捧。

群益深証中小100ETF經理人張菁惠分析，大陸股市在總體經濟下底有撐、貨幣政策傾向寬鬆、證券監管加強改革等3大環境支持下，仍有表現空間；產業可留意政策支持發展的8大新興、9大未來產業中與國際趨勢接軌的新能源、AI、新儲能與電動車等潛力產業。（編輯：張良知）1130322