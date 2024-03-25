00941ETF溢價近1成 中信投信罕見發預警

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（中央社記者曾仁凱台北25日電）ETF新兵中信上游半導體00941搭上AI狂潮、日股狂飆等雙題材，今天盤中溢價幅度一度超過10%，尾盤溢價率仍高於9%。中信投信盤後罕見發出預警，提醒投資人應特別注意溢價過大所產生的價格波動風險。

針對00941出現大幅度溢價情況，中信投信特別點出3類交易風險，1是「有買進計畫的投資人」，須留意買貴的風險；2是「目前持有的投資人」，須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險；3是「套利交易投資人」，須留意溢價波動的風險。

中信投信醒投資人，應特別注意ETF溢價狀況及買賣風險，建議可待溢價狀況回歸正軌時，採定期定額或分批布局的投資方式進行布局。

中信投信也指出，已遞件申請00941追加募集額度，投資人仍需注意次級市場買盤過於踴躍而出現溢價過大產生的價格波動風險，一方面須審慎評估價格的合理性，另方面須審慎評估新增可銷售額度後，溢價急速收斂的風險。

00941主要投資標的鎖定歐美日為主的半導體週邊設備及材料供應商，搭上AI狂潮、日股狂飆等雙題材，3月15日掛牌後股價急漲，今天盤中最高衝上17.28元，雖然隨後漲勢收斂，但終場仍大漲0.89元或5.57%，收在16.86元。且成交量超過18萬張，換算成交金額約30億元。

對照中信投信官網公告00941最新預估淨值為15.42元，溢價幅度約9.34%。（編輯：郭無患）1130325