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00939受益人數近29萬人 躍第5大高息ETF

2024/3/26 10:21
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（中央社記者曾仁凱台北25日電）統一台灣高息動能ETF（00939）上週三剛掛牌，短短一週，包括基金規模和受益人數，雙雙超車已成立超過6年的元大台灣高息低波（00713），躍登國內第5大高股息ETF。

00939上週三正式掛牌上市，成立規模新台幣535.14億元，成為規模第6大的台股高股息ETF，至上週五，00939的規模已進一步擴大到586億元，超越00713，晉身第5大。

另外根據集保結算所最新統計，00939上市受益人數28萬8999人，同樣超前00713，在18檔高股息ETF中，排名第5大，而且也是全上市櫃ETF受益人數第8多。

根據集保結算所統計，00939的受益人中，有超過一半以上持股1至5張，顯示這波ETF熱潮，吸引許多散戶股民投入。另外持股100張以上的受益人數超過3000人，申購千張以上的千萬大戶也有40人。

00939雖然出師不利，截至3月25日收盤，最新股價來到14.82元，淨值也掉到14.75元，雙雙跌破15元發行價。不過法人認為，買高股息ETF是屬於長期投資，看短線波動意義不大。

統一投信也表示，台灣央行無預警升息，為短線影響因素。展望後市，3月營收基本面看俏，市場維持對企業獲利復甦的看法，加上美國聯準會維持今年降息3碼的預估，今年幾乎確定轉向降息，中長期資本市場不看淡。（編輯：張均懋）1130326

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