台股新ETF及基金募集又來了 群益復華再度對決

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（中央社記者曾仁凱台北26日電）台股基金市場又有新兵準備報到，群益投信今天宣布，旗下「群益台灣科技高息成長ETF」已獲得金管會核准，預計4月22日展開募集。

此外，復華投信下週也將舉行記者會，預告推出重磅台股基金大作「復華台灣科技高股息基金」，強調是首檔聚焦高股息及電子股的主動式操作台股基金。

值得注意的是，群益投信旗下的群益台灣精選高息（00919）與復華投信旗下的復華台灣科技優息（00929），為2023年成長最快、最受矚目的熱門ETF，聯手掀起國內高股息ETF風潮；兩家投信最近再度先後發表新基金，可望又有一波激戰，帶動台股資金動能延續。

根據群益投信介紹，群益台灣科技高息成長ETF聚焦科技成長與股息收益等台灣投資人最在意的兩大投資面向，是首檔在指數成分股篩選上，納入外資認同度的台股ETF。群益新ETF也迎合投資人所好，將發行價格訂為10元親民價，並採取月配息。

至於復華台灣科技高股息基金並非ETF，而是主動式操作的台股基金，尚未推出已經被市場稱為「00929姊妹檔基金」，透過經理人的主動式操作，可以與指數型ETF的被動式選股形成互補。（編輯：張良知）1130326