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長天期公債ETF募爆 投信搶推非投等債ETF

2024/3/27 16:15
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（中央社記者曾仁凱台北27日電）投資人大舉押注利率反轉行情，債券ETF市場超火熱。國內債券ETF龍頭元大美債20年（00679B）再度募爆，公告27日起暫停受理初級市場申購；凱基投信今天則宣布推出全台首檔月配美國非投資等級債券ETF。

美國聯準會（Fed）準備降息，上週發布點陣圖重申今年降息3碼（1碼是0.25個百分點）預測，吸引大批投資人超前部署卡位利率反轉行情。

元大投信旗下的元大美債20年是目前國內規模最大的債券ETF，資產規模約新台幣1925億元，由於投資人申購踴躍，最近再度募爆。元大投信最新公告，00679B從3月27日起暫停受理初級市場申購，另外公司已於3月18日送出第13次追加募集申請。

而各投信也紛紛搶推債券ETF，凱基投信今天宣布推出凱基美國優選收益非投資等級債券ETF（00945B），強調是全台首檔月配美國非投等債ETF，預計4月12至18日展開募集，發行價15元。

相較於公司債或投資等級債，一般認為非投等債風險較高。對此，凱基投信投資長彭炫通提醒，別輕忽長天期債券的利率風險，依據過去聯準會採取預防性降息的經驗，美國長天期公債並沒有超額表現，且隨著較高的利率敏感度，加上目前殖利率尚未達到可充分反應經濟強勁發展水位，息收跟波動度CP值並不算高。

相較之下，非投資等級債對利率敏感度較低，在殖利率曲線倒掛情況下，加上附加的信用風險利差，使得短天期非投資等級債具備殖利率優勢。只要做好風險控管，非投等債可在信用風險和利率風險取得平衡點。（編輯：楊蘭軒）1130327

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