蔡明忠看ETF投資熱潮 美國沒像台灣成全民運動

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（中央社記者謝方娪台北27日電）00940募集期間掀起全民狂熱，富邦集團董事長蔡明忠認為，前幾年美國ETF商品興起時，監理機關也憂心大崩盤效應，但目前為止都沒發生，不過他也直言，美國不像台灣ETF投資成全民運動。

金管會統計，截至今年2月底止，國內已有227檔證信ETF掛牌交易，規模達新台幣4.2兆元，顯見ETF已成台灣民眾理財主要管道，尤以高股息ETF受投資人青睞。日前統一台灣高息動能（00939）及元大台灣價值高息（00940）接力募集，檔檔募集規模寫新高。

蔡明忠今天受邀赴台灣大學專題講座與談，對於ETF投資熱潮，蔡明忠在講座後接受中央社採訪提到，金管會已表達監理立場，包括資訊應確實揭露、不要不當銷售等，現在市場比較憂心齊漲齊跌，以及投資動能會否集中ETF標的股，別的股票乏人問津，不過現在投資熱潮才剛開始，暫時看不到這些問題發生。

蔡明忠進一步指出，前幾年ETF商品在美國開始興起時，美國證券交易委員會（SEC）也有疑慮，認為說不定會造成大崩盤，但目前為止都沒發生；不過蔡明忠也直言，美國ETF投資沒像台灣這麼「全民運動」。

蔡明忠說，因此這波熱潮引起外界關心、討論，對一般投資大眾，也是上很重要的一課。（編輯：潘羿菁）1130327