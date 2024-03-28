債券ETF市場熱絡 櫃買中心籲留意三大風險

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（中央社記者何秀玲台北28日電）債券市場熱絡，櫃買中心今天發出新聞稿指出，上櫃債券ETF規模持續刷新歷史紀錄，截至今年3月22日止，有81檔追蹤債券指數ETF於櫃買中心掛牌交易，總資產規模達新台幣2兆2855億元，今年以來債券ETF申報追募金額已達3980億元。

櫃買中心指出，投資人應了解投資債券ETF包含利率風險、信用風險及匯率風險等。利率風險指市場利率變動造成債券價格漲跌，致影響債券ETF的淨值及價格；信用風險指債券發行人信用惡化或倒閉，造成跌價損失或無法償付債券本息所造成投資損失。

櫃買中心表示，目前債券ETF皆為投資外幣計價的債券，若標的資產的幣值下跌，也會產生匯率風險。

在次級市場部分，今年債券ETF總成交金額為6568億元，成交日均值達128.78億元，較去年日均值50.71億元大幅成長154%，交易人次突破100萬人次，其中自然人交易人次達102萬人次，顯示債券ETF成為一般投資人的投資新寵。目前上櫃81檔債券ETF中，除2檔未配息之外，其他79檔皆有配息機制。

櫃買中心提醒投資人，債券ETF配息率不代表報酬率，且過去配息率亦不代表未來配息率，債券ETF會根據可分配收益來決定分配金額或不分配。此外，ETF淨值會隨市場因素而上下波動，其報酬無法與定存利率直接比較。

投資人在進行資產配置或長期投資而投資債券ETF時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的。

櫃買中心指出，債券ETF投資標的為債券，屬於固定收益商品，為資產配置中重要的一環，且通常需要長期持有，才能發揮投資效益。（編輯：張均懋）1130328