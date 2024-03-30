00940定4月1日掛牌上市 回顧5大驚奇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北30日電）驚動萬教的元大台灣價值高息ETF00940 4月1日正式掛牌，根據元大投信統計，29日收盤，00940最新淨值為9.92元，略低於發行價10元，等於當初搶購成功的投資人，一上市就面臨短套。

回顧3月11日，00940展開募集，引發國內投資人瘋狂搶購熱潮，代銷券商電話接到手軟，頻傳系統當機或延遲，00940短短5天狂募新台幣1752億元，寫下基金業傳奇，這個金額，不僅大幅度打破國內ETF上市規模紀錄，甚至接近台北市一整年的總預算（約1900億元）。

中央社特別為讀者回顧整理，00940到底為什麼這麼夯，究竟創下哪些驚奇。

首先，00940標榜是國內首檔結合價值投資、10元發行價、及每月現金流的高股息ETF。最大特色是10元銅板發行價，相對親民的價格門檻，成功吸引小資族、學生族搶進，為第1大驚奇。

基金專家分析，ETF推出10元發行價，00940並不是首創，卻是發揚光大。目前國內ETF發行價多半訂在每股15-20元居多，00940把門口檻降低到10元，等於1張只要1萬元。別小看這樣小小的調整，這讓資金不多的年輕族群更容易參與，而這正是近年ETF市場增長最快的投資族群。外界認為，銅板發行價是00940的熱賣關鍵之一。

其次，00940主打首創「月月配+月初領」，則打動存股族的心。這幾年高股息ETF大行其道，吸引想要創造穩定被動收入的投資人，投信公司迎合所好，從年配、半年配、季配到月配，各種不同配息產品已經塞滿市場。

00940硬是找到空檔，目前市面上的月配息、季配息ETF，領息時間多落在月中，00940硬是來個月初領息，且月月配息，標榜可與其他高股息ETF產品搭配，達到雙週領息效果，更有利投資人現金流規劃，成功帶動基金熱賣，為第2大驚奇。

第3，00940引發空前搶購盛況，申購單多到券商來不及處理，包括玉山證、台新證等代銷通路，居然自動放棄生意，在募集截止日前就高掛免戰牌，宣布暫停受理申購作業，寫下第3大驚奇。

這波申購狂潮，被稱為「00940之亂」，ETF都還沒掛牌，居然就有投資人在網路上成立「00940自救會」，截至3月30日，00940自救會社團成員已累積到3.5萬人。只是自救會非但沒有嚇退投資人，反而引爆更多話題。為第4大驚奇。

一位不願具名的投顧公司董事長一語道破00940狂賣的最重要原因，就是「台股2萬點」。由於投資市場狂燒，大家都不想錯過行情。

00940在5天之內，募集高達1752億元龐大資金，無疑是最大驚奇。就連國內超商暨食品龍頭統一集團董事長羅智先都看傻眼，直言「真的看不懂、但太厲害了」。

00940還沒上市，資金規模就達到1752億元，大幅度打破統一台灣高息動能00939剛寫下的歷史紀錄535億元，在此之前，國內ETF上市前募集金額從未超過200億元。

再拿已經上市的ETF來比較，00940一出生，就成為台灣規模第6大ETF，僅次於熱門的元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、元大美債20年（00679B）和群益台灣精選高息（00919）。但別忘了，像0050可是累積了20年才達到今天規模。

00940在4月1日即將空降台股，會不會帶來更多驚奇，值得拭目以待。（編輯：郭無患）1130330