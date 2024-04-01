00940掛牌首日爆量破發 黃天牧：尊重市場機制

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（中央社記者謝方娪台北1日電）備受外界矚目的元大台灣價值高息ETF00940今天正式掛牌，早盤以9.93元開出，隨後下跌至9.86元，成交量飆破35萬張。對於00940掛牌，金管會主委黃天牧表示，尊重市場機制。

00940在短短5天內狂募新台幣1752億元，打破國內ETF上市規模紀錄，寫下基金業新傳奇，更因投資人瘋搶，讓代銷券商電話接到手軟，頻傳系統當機或延遲，甚至有券商在募集截止日前即宣布暫停受理申購作業。

黃天牧今天赴立法院財政委員會，專題報告「如何積極推動金融業投注國內公共建設並達成社宅百萬戶政策目標」，並備質詢。黃天牧在會前答覆媒體相關提問時表示，金管會尊重市場機制。

對於台股ETF熱潮，黃天牧指出，金管會秉持3點審慎監理，第1，希望投信在行銷面讓投資人確實了解商品特質、通路上落實KYC（認識你的客戶），了解投資人屬性。

其次，對於網紅與投信公司存在合約關係合作行銷，投信投顧公會將研究如何強化規範；第3，證交所等周邊單位將針對整體市場風險管理機制進行研議。

展望台股後市，黃天牧說，金管會作為監理機關，一向不預估股價趨勢，但就國發會或主計總處對今年台灣經濟成長預估，基本上都認為相對將優於去年。過去這段期間，也可見台股人工智慧（AI）等產業展現優勢，帶動股市上漲。

黃天牧提到，現在外資持有台股比率相對高，約達43%左右，相比2023年底的40%來得更高，近期外資基本上也持續呈現淨匯入。（編輯：郭無患）1130401