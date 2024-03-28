牛市賺錢不是你有本事 股市小白別亂聽投資迷魂曲【書摘】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）前一陣子ETF「00940之亂」傳出有人解定存、辦貸款瘋狂投入，台股多頭市場也吸引愈來愈多「股市小白」開戶下單。遇到牛市，賺錢似乎不難，曾任投資分析師的財經作者麥可坎普卻認為新手投資人遇到牛市根本是「悲劇的開頭」。他為什麼這麼說？多頭市場裡的新手，會遇到什麼陷阱？

麥可．坎普（Michael Kemp）曾擔任股票交易員、投資分析師、澳洲小麥局負債管理經理、牙周病醫師。他持續鑽研金融投資，2015年獲邀在波克夏海瑟威的年度股東大會前，於價值投資者年會上向來自世界各地的基金經理與投資人發表演說。

坎普常講古希臘史詩《奧德賽》的故事：主角尤利西斯在行經危險海域時，為了避免水手們被海妖歌聲迷得神魂顛倒，導致船隻觸礁沉沒，就下令船員用蠟封住耳朵，並把他綁在桅桿上，以免沒封住耳朵的他失控。他認為很多投資人就是聽信市場上的「迷魂曲」，以致明明打定主義要靠「被動收入」財富自由，卻亂聽亂衝「主動賠錢」。

他建議投資人像尤利西斯一樣徹底拒絕迷魂之音，堅持指數化投資「持續買進並持有」的方法，長期下來一定能獲利。他也提醒在牛市入市的投資新手，不要以為在牛市賺錢是自己有本事，當心釀成悲劇。中央社取得授權與您分享部分內容。

新手投資人＋牛市：悲劇的開頭

輕鬆賺錢的故事很吸引一大群股票交易新手，而且在2020年、2021年新冠肺炎封城期間，這樣的事情各地都在發生。

餐廳關門、飛機不飛、邊界不開。政府施加的限制使全世界數以百萬計的勞工被裁員，靠政府補助金度日；除了追劇、線上購物和博弈之外，沒有其他事可做。經濟學家還做了可怕的預測：失業情形會持續下去、全球嚴重衰退、不動產市場崩盤、政府債台高築無法持續。當冠狀病毒成為全球大流行時，投資人都受到了驚嚇，全球股市隨之崩盤。

通常投資人的恐懼來得快，去得也快。

全世界股市不只是經歷有史以來最迅速的崩盤，不久後又經歷史上最快速的回漲。從2020年2月中到6月中短短4個月，美股先是崩跌了40%，然後又劇烈回彈51%。速度很快，幾乎是一眨眼的時間。

但這些事情並不像上述所說的那樣直線發展，股市波動劇烈、單日股價漲跌幅非常驚人。因為價格波動是雙向的（上、下），而且在這麼短的時間範圍內發生，表示沒有人知道發生了什麼事。

此時，有一群新手投資人進入了這個充滿不確定性的世界。

當股市在重挫40%後回漲，消息開始從一大群年輕、首次投資人之間傳出來。他們很容易就賺到錢，而且在社群媒體和論壇網站上炫耀自己的故事。這種熱情吸引其他想法相同的新手投資人。這群人愈來愈多，把股市推得更高。

他們的投資重點是科技股，然而其中有很多公司根本連一塊錢獲利也沒有。而這些年輕人選擇的工具，是總部位於美國的交易軟體「羅賓漢」。這個程式提供免手續費交易，且介面操作簡單，就像遊戲一樣。這場交易狂潮使羅賓漢在2020年的前3個月，就多300萬個新開立的帳戶。

還有3間券商：嘉信（Schwab）、E-Trade和盈透證券（Interactive Brokers），2020年前5個月總計多了150萬個新帳戶。德美利證券（TD Ameritrade）光是第1季就多了50萬個新帳戶。

這是美國的統計數字，但是全世界的情況差不多。

牛市賺錢 不是你有本事

陷入困境的租車公司「赫茲」（Hertz）就是一個很好的瘋狂例子。這間公司於新冠病毒疫情期間，在美國申請破產保護。公司會陷入財務困境並不意外，畢竟新冠肺炎封城，沒有客戶會來租車。而赫茲有高達190億美元的負債還不出來。當財務面臨困境的消息傳出後，公司股價重挫80%。這是專業投資人們想盡快出脫持股，把錢拿出來所造成的。

接著，新手交易論壇也聽說這件事了。

各位，這間公司的股價崩盤了，現在一定很便宜吧？錯了。但是誰管它股票到底應該值多少錢，現在是交易論壇的玩具了。買單很快就湧入，不到兩個星期，公司的股價就飆漲了900％，令人完全無法理解。

到處都是喜悅的歡呼聲和虛擬擊掌，交易者在社群媒體平台上炫耀著自己的聰明才智。有些人甚至公開嘲諷高齡89歲的投資界傳奇巴菲特──在股市上漲時，巴菲特手上握有高達1300億美元的現金；而這些人卻聲稱，他們只投入了幾百美元就取得了如此亮眼的成績。很明顯，巴菲特已經「過氣」。

諷刺的是，聰明的巴菲特早在多年前就說明過這種思維了，他在1997年的致波克夏股東信中寫道 ：「股票大漲時，任何投資人都能大賺一票。在牛市時，我們絕對不要像一隻自以為是的鴨子：暴雨來臨就以為自己划水的能力很好，讓自己浮得很高而大聲炫耀。想法正確的鴨子應該是在暴雨後，比較自己和池塘裡其他鴨子的位置才對。」

換句話說，絕對不要因為牛市就以為自己很有本事。

當然，大部分炫耀的人都是這輩子第一次進入股市的人。不久後，股市不再創造傻子也能輕鬆賺的大錢，結果赫茲的股價就又崩盤了。

問題在於，當人們賺錢時（以這個例子來說只花了兩個星期），幾乎無法說服對方他們所做的事很蠢。舉例來說：當時澳洲廣播電視報導，金融監管當局對沒有經驗的交易者面臨的風險發出警告。但是同一個電視台、同個時段的節目，也報導一些交易者賺到超高的紙上報酬。這種報導自然而然就會讓警告消失。有些人嘲弄電視台，在社群媒體貼文寫道：

「（電視台）叫別人不要投資，結果又報導有人輕鬆賺大錢的事。」「我很意外他們報導的人只賺了35%。」「很多人賺的錢比那還要多。拜託，我的帳戶賺了380%，而且我的時機抓得並不好。」

可悲的是，這種思慮不周的情況並非新鮮事。沒有經驗的投資人一直都會想要賺到超高的報酬。

20世紀經濟學家凱因斯在《一般理論》的第12章中寫得非常有道理：「人生不夠長。人性就是會想要快一點得到結果：人們對賺快錢感到特別興奮，但一般人卻對長線獲利非常不感興趣。」

事實是，市場不會永遠一直漲個不停。當大家都已經離開派對了，容易上當的投資人還一直加碼，結果只會以淚水收場。（編輯：曹亞沿；書摘由方舟文化授權）1130328