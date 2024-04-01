00940掛牌早盤跌破發行價 10分鐘成交量超過20萬張
2024/4/1 09:33（4/1 10:12 更新）
（中央社記者曾仁凱台北1日電）元大台灣價值高息ETF（00940）今天以上週五收盤淨值9.92元掛牌登板，早盤以9.93元小漲開出後，震盪走低，截至9點10分，股價下跌0.06元，來到9.86元，台股開盤僅10分鐘，成交量已超過20萬張。
00940上市募集掀起申購熱潮，短短5天吸金高達新台幣1752億元，不過還沒上市淨值就破發，今天掛牌首日，成交爆量，股價震盪走低。
對此，元大投信特別說明，00940股價變化與成分股整體漲跌較為相關，即使買進資金眾多，ETF股價也不會有必然上漲情形，自掛牌日起，流動量券商將依市況提供00940的交易流動性，保護投資人權益，提醒交易應以淨值變化為主要考量。（編輯：張均懋）1130401
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