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基金熱潮還沒完 4月有4檔新基金展開募集

2024/4/1 10:14
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（中央社記者曾仁凱台北1日電）元大台灣價值高息ETF（00940）今天掛牌上市，建倉行情告一段落，但熱潮還沒完，根據統計，4月還有4檔新基金準備展開募集，其中有3檔鎖定台股，可望為台股持續挹注資金動能。

台股2萬點，點燃投資人參與熱情，第1季國內基金市場狂燒，回顧2024年第1季共計有12檔新基金成立，包含3檔ETF、7檔主動式基金，以及2檔連結式基金。

時序進入第2季，市場依舊熱鬧滾滾，整理投信投顧公會及各家投信網站資料，光是4月，就有4檔新基金準備展開募集，包括群益科技高息成長ETF（00946）、野村趨勢動能高息ETF（00944）、復華台灣科技高股息基金，和凱基美國非投等債ETF（00945B）。

其中00944和00946為台股ETF，不約而同選在4月22日開募；復華台灣科技高股息基金雖然不是ETF，為主動式共同基金，但投資標的同樣鎖定台股。3檔台股基金本月將接力進場，有利維繫台股資金動能。

另1檔同樣將在4月展開募集的新基金00945B，則鎖定相當熱門的債券市場，瞄準投資美國非投等債。（編輯：張均懋）1130401

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