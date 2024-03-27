網傳ETF質借再投資 金管會：應避免過度擴張信用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北27日電）近期高股息ETF投資熱潮再創高峰，金管會發現，網路上出現借款投資或將持有的ETF質借再投資的討論，金管會今天出面提醒，投資人應審慎評估自身償還貸款能力，避免過度擴張信用、承擔過高風險。

金管會統計，截至今年2月底止，國內已有227檔證信ETF掛牌交易，規模達新台幣4.2兆元，顯見ETF已成台灣民眾理財主要管道，尤以高股息ETF受投資人青睞。日前統一台灣高息動能（00939）及元大台灣價值高息（00940）接力募集，檔檔募集規模寫新高。

金管會今天表示，民眾投資ETF應先熟悉各種類ETF產品特性並留意3件事，第1，ETF非定存替代品，常見風險包括市場風險、折溢價風險、集中度風險等。其中，市場風險即ETF價格會受市場變動影響，ETF投資標的主要為指數成分股，若成分股價格下跌，ETF價格也可能跟著下跌而影響投資人報酬。

折溢價風險是因ETF與一般基金交易方式不同，有初級市場淨值和次級市場市價差異產生的折溢價情形，買到高溢價ETF的投資人可能因溢價收斂而造成虧損。集中度風險則是指ETF集中投資於特定產業而衍生的集中度風險，特定產業可能因產業循環週期或其他因素導致價格劇烈波動，使ETF價格受影響。

其次，若為訴求高配息頻率的ETF，可能須承擔較高交易及配息成本，且配息情形是由經理公司依實際基金收益情況，決定是否分配收益並決定當次分配金額，因此每次分配金額並非一定相同，投資人可能承受配息金額波動風險。

第3，金管會發現，近期網路上出現借款投資或將持有的ETF質借再投資等資訊，金管會呼籲，投資人應審慎評估自身償還貸款能力，並避免過度擴張信用而承擔過高風險，甚至導致無力償還債務。

金管會指出，ETF相關投資風險已在基金公開說明書揭露，投資人申購ETF前宜詳細閱讀基金公開說明書，謹慎思考自身投資需求與風險承受力，並充分瞭解ETF風險及特性；ETF相關資訊可至投信公司、證交所、櫃買中心、公開資訊觀測站、基本市況報導網站等查詢。

金管會重申，投資人應注意基金、包括ETF在內，投資均有賺有賠，任何投資均有風險，希望投資人養成正確理財觀念，考量自身能力，且充分評估基金投資特性與風險，再進行適度理財。

金管會表示，將審慎中立監理ETF市場，持續強化資訊揭露透明及完整度，加強業者廣告行銷等銷售規範，並請證交所及櫃買中心建立相關風險監控機制，促進ETF市場健全發展並保障投資人權益。（編輯：潘羿菁）1130327