台股勁揚414點收20199點創新高 法人：後市關注美股

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（中央社記者張建中台北21日電）美股3大指數收盤皆創新高，台股今天在電子、金融及傳統產業股齊漲推升下，指數同創新高，收在20199.09點。法人表示，美股走向將持續牽動台股後市，是市場觀察重點。

台股加權指數收在20199.09點，上漲414.64點，漲幅約2.1%，成交值新台幣4860.01億元。

台積電股價大漲26元，收在784元，市值重登20兆元關卡之上，達20.33兆元，貢獻大盤約212點。鴻海、台達電及廣達等權值股同步走高。

美國記憶體廠美光（Micron）2024會計年度第2季財報及第3季營運展望優於預期，盤後股價勁揚，帶動群聯等記憶體族群股價齊揚。

電價費率審議會即將登場，市場預期電價調漲將有助於再生能源發展，太陽能族群在資金追逐下，股價紛紛走高。電子類股指數上揚2.47%。

金融股也有不錯表現，類股指數上揚1.73%。傳產股普遍走高，機電及電纜類股指數上揚逾2%，水泥、塑膠、玻璃、鋼鐵及營建類股指數上漲逾1%。

國泰證期顧問協理簡伯儀表示，台股今天帶量站上2萬點關卡，預期短期大盤可望呈現高檔震盪走勢，美股未來走向將持續牽動台股後市，是市場觀察重點。（編輯：張均懋）1130321