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鴻海接棒補漲及類股輪動 台股整軍重登19900點

2024/3/12 14:47（3/12 15:02 更新）
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台股12日開低走高上漲188.47點。（中央社檔案照片）
台股12日開低走高上漲188.47點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北12日電）美股費城半導體指數下跌，台積電今天早盤下探至754元低點，中場在買盤回流下由黑翻紅，加上鴻海集團股補漲，台股開低走高上漲188.47點，重回19900點之上。

加權指數終場收在19914.55點，上漲188.47點，漲幅0.96%，成交值新台幣4555.71億元。

台積電早盤下挫12元，由於跌勢未再擴大吸引買盤回流，股價中場由黑翻紅，收在770元，漲幅0.52%，守住5日均線763元價位；鴻海集團股今天聯袂走強，鴻海收在119元，大漲8.68%，帶動鴻準、乙盛-KY強攻漲停，分別收在55.3元、60元。

AI概念股代工廠廣達收254.5元、漲2%，緯創收122.5元、上揚1.24%；散熱族群雙鴻、奇鋐分別攻上漲停收690元及643元。

不過，IC設計大廠聯發科收1215元，下挫0.82%；世芯-KY收3585元，跌破季線3718元，跌幅4.4%。

貨櫃股長榮及通路股大聯大則在高股息股票型基金（ETF）成分股題材下，分別上漲4.17%及2.57%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀接受電訪表示，台股類股輪動明顯，順著5日均線往上震盪；雖然台積電盤中下挫，但鴻海集團股轉強，短線市場氣氛熱絡，只要5日均線不跌破，將可望維持輪動格局。

簡伯儀指出，儘管美股費城半導體指數下跌，可能引發外資賣超台積電，但台股ETF募集相當熱絡，帶動市場買氣，可留意投信季底作帳行情。（編輯：張良知）1130312

#台積電
#簡伯儀
#鴻海集團股
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