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外資加碼台積電連5買 法人：台股近2萬點應居高思危

2024/3/7 19:03
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（中央社記者何秀玲台北7日電）台股今天大漲194點，終場收在19693點續創高，外資換手轉買，買超金額為新台幣119.52億元，晶圓代工雙雄成為外資買超前3大，台積電更是連5買。不過法人提醒，大盤接近2萬點心理關卡，市場警覺性漸增，建議居高思危。

受到美股激勵下，台積電今天再度跳空走高，盤中創下769元新高，帶動台股開高震盪，最高攻至19794.57點，終場上漲194.07點，收在19693.52點，漲幅1%，指數再創盤中與收盤新高，成交值新台幣5046億元。

外資今天由賣轉買，買超金額為119.52億元；投信買超29.16億元，僅自營商賣超56.56億元，三大法人合計買超新台幣92.12億元。

觀察外資買超前10名，晶圓代工雙雄均入榜，聯電買超張數3萬5778張居冠，台積電為2萬0060張，位居第3名，同時也是外資連5日買超紀錄；國泰永續高股息2萬1195張居第2，其餘包括開發金、元大台灣50、元大金、富邦特選高股息30、華邦電、長榮航、富邦金。

至於外資賣超前10名包括，群益台灣精選高息1萬8680張排第一，接著是仁寶1萬5849張、群創1萬5312張，其餘依序為工信、元大滬深300正2、一詮、中鋼、大亞、華通、至上。

展望台股後市，國泰證券期處協理簡伯儀表示，今天大盤指數持續向上創下新高，主要因美股上漲，以及台積電維持高點，不過大盤指數頻拉高之下，應留意尾盤狀況。

萬寶投顧協理王榮旭認為，美國將陸續公告最新就業報告與物價數據，都攸關Fed利率決策走向，加上台股連續大漲後，指數接近2萬點整數心理關卡，市場警覺性提高。（編輯：潘羿菁）1130307

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