台股續創高外資終止連4買 法人：觀察鮑爾談話

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（中央社記者賴言曦台北6日電）台股今天開低走高，終場上漲112.53點，收在19499.45點續創歷史新高。三大法人合計賣超新台幣0.91億元，僅投信買超26.41億元，外資及陸資結束連4個交易日買超，今天轉為賣超11.17億元，自營商則賣超16.15億元。

展望台股後市，法人表示，可觀察美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）談話、美國2月非農就業報告，以及輝達股價走勢等。

美股5日終場盡墨，台股今天早盤低點失守19300點，盤中翻紅，最高攻上19532.3點，終場收在19499.45點，上漲112.53點，指數盤中及收盤再寫新高，今天成交值4121.22億元，維持逾4000億元水準。

萬寶投顧協理王榮旭接受中央社記者電訪時分析，鮑爾6日和7日將出席國會聽證會，闡述半年度貨幣政策報告，加上美國2月非農就業報告將在8日揭曉，研判美股資金出現先行獲利落袋的避險操作，牽動4大指數5日收黑。

台股今天開低走高，台積電盤中翻紅終場上漲5元、收在735元，AI（人工智慧）概念股包含廣達、技嘉皆紅，散熱的奇鋐、雙鴻終場分別上揚7.69%及漲停628元，AI晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）5日股價終場上漲0.8%，顯示AI長線仍偏多，台股向上仍有動能。

展望台股後市，王榮旭指出，除了觀察鮑爾談話、美國2月非農就業報告外，也可留意輝達股價走勢，對台股相關供應鏈個股表現帶來的影響。

據台灣證券交易所統計，外資今天賣超前10名個股，以群益台灣精選高息2萬3097張排第一，接著是群創1萬7003張、緯創1萬1841張，其餘依序為陽明、長榮航、華航、佳世達、華泰、中鋼、力積電。

外資買超前10名則以復華台灣科技優息3萬4055張居冠，接著是國泰永續高股息2萬2574張、燿華1萬8574張，其餘依序為開發金、一詮、富邦恒生國企正2、台中銀、元大台灣50、中信金、新光金。（編輯：楊蘭軒、楊凱翔）1130306