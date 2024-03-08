台股2萬點曇花一現 收19785點連5日創高

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（中央社記者江明晏台北8日電）台積電持續助攻，台股今天早盤指數強彈371點，衝上20065.5點，開啟台股另一個里程碑；隨後賣壓出籠指數震盪翻黑，上下震盪逾427點，終場上漲91.8點，收在19785.32點，2萬點大關曇花一現。台股連5日收盤指數刷新紀錄，本週上漲849.39點，週線連8紅。

聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）「放鴿」，今年可能開始降息，帶動美科技股大漲，輝達（Nvidia）續創高，台積電ADR也漲逾5%，激勵台股今天早盤走強。

台積電早盤飆上796元天價，助攻台股早盤指數爆量強彈371點，衝至20065.5點創歷史新高，也是台股史上首度衝破2萬點大關；但隨後居高思危賣壓出籠，指數翻黑，下殺至19638.13點，上下震盪427.37點。

台股加權指數終場上漲91.8點，收在19785.32點，漲幅0.47%，成交值新台幣5713.56億元。

台股今天盤中與收盤指數均續創新高，量能也繼續放大，為2021年7月以來最大量；台股今天收週線，指數上漲849.39點，週線連8紅。

台積電持續擔綱台股主旋律，早盤上漲36元，至796元再創新天價，漲幅4.7%，市值突破20兆元關卡；但中場漲勢收斂，終場上漲24元，收784元，漲幅3.16%，台積電今天盤中與收盤都續創新高價；聯電勁揚，收盤上漲3.39%。

其他權值股盤中翻黑，聯發科以平盤作收、鴻海終場下跌2.33%，大立光下跌近2%。AI概念股漲跌互見，技嘉、緯穎翻黑，廣達力守紅盤。

高價股「15千金」僅鈊象大漲8.46%，收1090元，聯發科平盤，其餘包括旭隼、創意、M31、亞德客-KY、譜瑞-KY終場股價均下跌逾3%。

台新投顧副總經理黃文清對中央社記者表示，台股指數近期漲勢凌厲，連日創歷史高價，主要由台積電帶動，漲速非常快，乖離率也加大，因此攻上2萬點後開始高檔震盪，部分AI股出現獲利了結賣壓；櫃買指數續翻黑並維持大量，為短線需留意的警訊。（編輯：張良知）1130308