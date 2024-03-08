台積電2月營收1816億元月減15.8% 創同期新高
2024/3/8 14:06（3/8 14:19 更新）
（中央社記者張建中新竹8日電）台積電2月營收跌破新台幣2000億元關卡，降至1816.48億元，月減15.8%，不過仍較去年同期增加11.3%，創同期新高；法人表示，2月適逢農曆年假期，工作天數減少，是影響台積電2月營收下滑主因。
台積電累計前2月營收3974.33億元，年增9.4%，法人預期，台積電第1季營運目標應可順利達成。台積電預估，第1季營收將約180億至188億美元，以中間值計，將季減約6.2%，平均匯率預估為1美元兌新台幣31.1元。
台積電指出，第1季業績可能受到智慧手機的季節性因素影響，不過高效能運算（HPC）需求強勁，有助減緩智慧手機淡季效應。
台積電預期，受惠人工智慧（AI）需求旺盛，2024年可望健康成長，全年美元營收將創新高，成長21%至26%；3奈米製程比重可望達15%。（編輯：張均懋）1130308
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