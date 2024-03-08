股市突破2萬點 陳建仁：是全民的努力

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（中央社記者林敬殷台北8日電）股市今天突破2萬點，行政院長陳建仁表示，這8年來，台灣面臨很多挑戰，在COVID-19時期經濟逆勢成長，去年雖因國際趨勢稍微下滑，整體GDP大幅成長，歲入歲出盈餘也很多，都是全民的努力，希望未來中央與地方、公私部門一起努力，讓經濟越來越好。

陳建仁今天率領各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，對於民進黨立委沈發惠質詢，能否分享對股市2萬點的想法，做上述表示。

陳建仁表示，大家都說股市是一個國家經濟的櫥窗，現在股市進入2萬點，確實在這8年來，台灣面臨很多挑戰，可是在COVID-19時期，因為2300萬人民大家很努力，在政府領導下，做了很好的防疫工作，那段時間台灣的經濟逆勢成長，使得台灣經濟相當不錯。

陳建仁說，去年因為國際的趨勢稍微下降，整體GDP（國內生產毛額Gross domestic product）都有大幅成長，更重要的是，歲入歲出盈餘也很多，是全民的努力，希望未來中央跟地方政府一起努力，公部門跟私部門一起努力，讓台灣經濟越來越好。

沈發惠指出，台灣的外資淨匯入，從2017年到今年1月底，除了2022年因為疫情時，外資持有股票總市值比例有所降低，但絕對值一直提高，到去年到達294億美元，2022年之後成長到今年1月已經將近回復到4成的比例，顯示外資看好台灣經濟。

沈發惠說，亞洲公司治理協會（ACGA）評比台灣公司治理能力，台灣躍居到與新加坡並列第3名，僅次於澳洲跟日本，如何擴大進一步吸引外資，可以借鏡主要國家，他舉日本為例表示，日本在金融廳設置一個次官級的金融國際審議官，並在2021年設立東京金融市場准入辦公室，最主要兩大作為，一個是一條龍單一窗口，另一個是申請流程全英文，成立至今，已有34個外資系統機構在日本設立據點，台灣從2019年到現在只有3個。

陳建仁表示，會請國發會跟各部會來努力，科學園區會發展很好就是One-Stop-Services，全英文也應該是努力的方向，政府也有往這方面努力。

金管會主委黃天牧指出，過去4年台灣在高端資產方面有一些成長，現在銀行累積資產大概在新台幣9000億元左右，副總統賴清德在競選總統政見中有提到亞洲資產管理中心概念，選後已交代從政見中積極去努力，可以借鏡新加玻、日本，甚至是中東資產管理中心的做法。

黃天牧表示，資本市場雙語化及便利外資投入都有很多做法，他會立刻交辦去研究，看有什麼方式可以強化。（編輯：張均懋）1130308