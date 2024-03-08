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台股2萬點得而復失上下震盪427點 收19785點再創高

2024/3/8 13:46（3/8 14:32 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北8日電）台股今天大洗三溫暖，早盤指數爆量強彈371點，衝至20065.5點歷史新高；隨後下殺翻黑19638.13點，指數震盪逾427點。台股終場上漲91.8點，收在19785.32點，2萬點大關曇花一現，台股與台積電收盤價均續創新高。

台股加權指數終場上漲91.8點，收在19785.32點，成交值新台幣5713.56億元，量能繼續放大。櫃買指數衝高後翻黑走低，終場下跌2.16%。

晶圓代工廠台積電今天早盤大漲36元，創796元新天價；但隨後漲勢收斂，終場上漲24元，收784元，漲幅3.16%，續創收盤價新高。聯發科今天震盪收平盤，聯電收漲3.39%，日月光、奇鋐下跌作收。（編輯：張良知）1130308

#台股
#台積電
#聯發科
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