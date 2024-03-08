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遊戲股獲利亮眼 鈊象、傳奇帶動類股漲勢

2024/3/8 10:47
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（中央社記者吳家豪台北8日電）遊戲股王鈊象積極布局海外市場，2023年獲利創新高，歸屬母公司稅後淨利新台幣64.26億元，每股盈餘45.61元，去年下半年擬配發股利45元，激勵鈊象今天早盤觸及漲停1105元，隨後漲幅收斂至6%左右，股價維持在千元以上。

鈊象董事會決議，2023年下半年擬配發每股現金股利35元、股票股利10元，合計配發45元。

傳奇網路端遊（電腦線上遊戲）「星界神話」全球版於1月上市，開啟3台不同時區的伺服器，上市後反應熱烈。由於端遊的通路手續費較低，成本率約為手機遊戲一半，端遊營收提升對毛利率也有正面影響，傳奇2月稅前利益約7000萬元、年增逾2倍，每股稅前盈餘1.06元，激勵傳奇今天跳空漲停97.4元。

在授權方面，傳奇與亦樹遊戲合作，授權推出手機遊戲「卡利茲傳說」，去年陸續發行台港澳版與日本版，目前穩定營運中。

其他遊戲股也有強勢表現，華義早盤攻漲停138元，智冠最高達到158.5元，漲幅約7.82%；隆中漲逾3%。（編輯：張良知）1130308

#智冠
#鈊象
#傳奇
#華義
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