富智康上半年恐虧損 攻AI回收機器人和電動車

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）鴻海旗下富智康表示，上半年景氣保守，營運不排除出現虧損，透過布局人工智慧（AI）回收機器人、電動車和車載通訊元件等，提高非手機業務比重。

富智康7日晚間公布2023年自結財報，展望今年上半年景氣，富智康預期，上半年全球經濟復甦可能緩慢，宏觀環境預計持續複雜多變，充滿波動及不確定性，市場預計美中貿易戰將繼續加劇，今年中國經濟仍面臨重大不確定性。

觀察智慧型手機市況，富智康分析，由於經濟復甦疲軟及消費者情緒低迷，中國作為全球最大智慧型手機市場，面臨10年以來最低出貨量，對富智康復甦持續不利。

展望上半年營運，富智康評估，今年上半年實際銷售可能較去年同期下跌，上半年毛利可能下降，上半年經營表現可能有重大壓力，不排除上半年經營出現虧損。

在新產品應用，富智康進軍智慧機器人領域，富智康透露，與客戶合作開發人工智慧（AI）回收機器人，可以自動識別及分類各種可回收材料。另外在車載通訊元件，富智康也切入汽車製造商供應鏈，並計劃擴大客戶群及產品線。

在電動車領域，富智康指出，正與一家兩輪電動車製造LTE整合通訊的客戶合作。另外富智康也取得汽車製造商訂單，切入車用新產品領域，今年初開始出貨。

富智康與品牌車廠Stellantis合資公司Mobile Drive，持續布局智慧座艙和先進駕駛輔助系統（ADAS）方案，富智康指出，台灣首款ADAS已量產，去年中出貨，藉由與生成式AI技術合作，Mobile Drive實現軟件定義汽車方案，去年年底亮相。

在其他新興技術，富智康表示，持續開發新世代通訊、低軌衛星地面用戶終端、相控陣列天線、6G NTN（Non-Terrestrial Networks）等。

在新興市場布局，富智康透露，今年規劃在印度南部坦米爾那都省（Tamil Nadu）的清奈（Chennai）電子代工服務（EMS）廠區內，設置專用工具車間，整合研發、工具安裝、元件製造及整套組裝能力，提升機構件工廠能力。

富智康旗下Bharat FIH Limited（BFIH）也積極布局印度，富智康指出，BFIH長期規劃透過製造印刷電路板（PCB）和顯示器、製造手機和其他配件如TPU貼膜等，以及筆記型電腦和開關的電源變壓器，將附加價值極大化。

在墨西哥，富智康表示，過去3年持續投資並升級墨西哥廠區各種製造能力，其中包括SMT產線及注塑機，為未來5年的潛在需求成長預作準備。

在越南廠區，富智康指出，越南註冊公司Fushan Technology業務持續多元化，包括家用電器、功能手機及智慧型手機、汽車配件、資通訊ICT、電動車、平板電腦等。

鴻海將於14日舉行線上法人說明會，市場預期除了富智康外，鴻海旗下工業富聯和鴻騰精密也將在14日前陸續公布去年財報。

富智康去年營收64.46億美元，較2022年下滑31.4%，去年虧損較2022年擴大至1.21億美元。

根據資料，BFIH在印度安德拉省（Andhra Pradesh）和坦米爾那都省設立3個園區，共有約90多條生產線，包括SMT線、整機組裝線及機械分裝線，擁有超過1.2萬名員工，當中女性員工占82%。（編輯：張均懋）1130308