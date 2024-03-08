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中油雙機制穩定油價 下週汽油估不調整、柴油降1角

2024/3/8 11:28
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（中央社記者曾智怡台北8日電）石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）自主減產計畫延續至今年第2季，又逢沙烏地阿拉伯調漲4月銷往亞洲原油官價，國際油價上漲。中油持續啟動油價平穩機制，預估11日凌晨零時起，汽油每公升價格不調整，柴油每公升調降新台幣0.1元。

依照預測，92無鉛汽油每公升29.5元，95無鉛汽油每公升31元，98無鉛汽油每公升33元，超級柴油每公升為27元。

根據中油浮動油價公式，累算至3月7日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶83.35美元，較上週82.46美元上漲0.89美元；新台幣兌美元匯率為31.552元，較上週31.576元升值0.024元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲1.8元，柴油每公升調漲2.9元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估11日凌晨零時起，汽油每公升價格不調整，柴油每公升調降0.1元。（編輯：蘇志宗）1130308

#中油
#油價
#石油輸出國家組織
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