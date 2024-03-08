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追隨歐美漲勢 亞洲股市收紅

2024/3/8 18:31
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（中央社香港8日綜合外電報導）亞洲股市今天收紅，追隨部分歐美國家股市前一日的創紀錄漲勢。目前交易員除了對美國在今年展開一系列降息的樂觀程度日增，也正緊盯預計稍晚出爐的美國非農就業數據。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）本週在國會聽證演說向國會議員表示，在抗通膨戰役持續之際，美國經濟仍維持穩健，他認為聯準會很快會轉向更鴿派的立場。這使外界對聯準會在6月首度降息的預期升高。

鮑爾表示，聯準會「可以、也將」開始降低基準利率，前提必須要美國經濟維持強勁、通膨持續下滑，且就業市場放緩。

克里夫蘭聯邦準備銀行總裁麥斯特（Loretta Mester）呼應鮑爾這番談話，她也亟欲確保聯準會持續控制物價。

歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）也暗示可能從6月開始降息，為市場增添樂觀氛圍。

目前市場聚焦於美國預計稍晚公布的非農就業數據，分析師說這將對市場造成重大影響。

交易商抓住了大西洋兩岸主要央行釋出的降息訊號，美股標準普爾500指數（S&P 500）和那斯達克綜合指數（Nasdaq）同創新高，法國和德國股市也收在歷史新高。

亞洲股市今天接棒部分歐美股市的上漲行情。日經225指數今天小漲0.23%，或90.23點，收報39688.94點。上海證券交易所綜合股價指數今天收漲0.62%，港股恒生指數也收漲0.76%。

雪梨、首爾、新加坡、台比、威靈頓、馬尼拉、孟買、曼谷及雅加達股市全數收紅。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130308

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