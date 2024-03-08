台積電領軍台股衝破2萬點大關 創高後賣壓出籠

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（中央社記者江明晏台北8日電）受惠ADR大漲逾5%激勵，台積電今天早盤勁揚36元，飆上796元新天價，帶動台股指數強彈371點至20065.5點歷史新高，為台股有史以來首度衝破20000點大關；不過居高思危賣壓湧現，指數高檔拉回震盪，AI股漲跌互見，櫃買指數翻黑。

聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）「放鴿」示意經濟走向良好，今年可能開始降息，美股主要指數今天在輝達（Nvidia）等科技股助攻下收漲，標普500指數收盤再創新高，費城半導體指數大漲3.36%。

至11時9分，台股加權指數上漲41點，至19734點，漲勢明顯收斂，高檔震盪加劇，成交值達新台幣3697億元；代表中小型股票的櫃買指數早盤衝高後翻黑。

台積電美國存託憑證（ADR）勁揚逾5%，上漲7.62美元，攀高至149.2美元，也創新高，帶動台積電今天股價跳空大漲，早盤上漲36元，至796元，再創新天價，漲幅4.7%，市值突破新台幣20兆元關卡，但隨後漲勢稍見收斂；聯電勁揚逾4%。

權值股表現方面，聯發科盤中漲逾3%，至1275元，再寫新高價，隨後賣壓湧現由紅翻黑；鴻海、大立光也在調節賣壓下翻黑。

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）股價也創新高，市值已逼近全球第2位的蘋果（Apple）。但除了台積電、聯電等權值股，AI股今天漲跌互見，大多呈現開高走低格局。

航運股今天走勢相對強，航運三雄走揚，長榮漲約4%，萬海也漲逾3%；散裝族群裕民、慧洋-KY、志信等也上漲。（編輯：張良知）1130308