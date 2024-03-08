台股盤中衝破2萬點寫7大亮點 法人提醒有2警訊

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（中央社記者江明晏台北8日電）台股今天早盤衝上20065點，並寫下7大亮點，包括盤中、收盤指數創高，台積電刷新盤中、收盤天價，以及加權指數首度衝破2萬點、連5天創高、連8週上漲、市值今年以來增6兆元、外資單日買超金額史上第11大。

但法人也提醒，台股今天指數上下震盪427點，以及除了台積電，有多達800家個股下跌等兩大警訊。

台股今天早盤指數強彈371點，衝上20065.5點，創下盤中歷史新高紀錄，也是台股首度突破2萬點大關。

台股終場上漲91.8點，收在19785.32點，2萬點大關雖然曇花一現，盤中與收盤指數仍為台股史上新高，且台股本週開盤以來，連續5個交易日，天天創收盤新高，單週上漲849點，週線更連續8週收紅，累計上漲逾2200點。

三大法人今天合計買超新台幣406.88億元，其中，外資及陸資買超432.45億元，為台股史上外資買超第11大的紀錄。

台積電是台股此波大漲的功臣，早盤上漲36元，飆上796元的天價，市值突破20兆元關卡，但隨後漲勢稍見收斂，終場上漲24元，收784元，漲幅3.16%，盤中與收盤都續創新高價。

以台股市值觀察，證交所公布，截至今天台股總市值初估為62.8兆元，比上週增加2.7兆元；台股去年度市值一共增加12兆元，創單年度市值增加最高紀錄，今年以來，不到3個月台股市值已增加6兆元。

但值得留意的是，法人提醒有2警訊浮現，第一，台股今天早盤攻高2萬點關卡後，居高思危賣壓出籠，盤中下殺一度翻黑，上下震盪逾427點，猶如大洗三溫暖。

第二，台股今天除了由台積電獨撐大局，其實有約800檔個股下跌，而高價股「15千金」之中，除了鈊象以外，世芯-KY、信驊、力旺、創意、M31等全盤皆墨，櫃買指數也翻黑。

台新投顧副總經理黃文清對中央社記者指出，台積電近期漲勢十分快速，連日帶動台股創高，但指數已經上漲至偏高水位，技術指標的乖離率偏大，早盤攻上2萬點後，指數高檔震盪。

他認為，在台積電拉抬的過程中，其實有許多漲多的中小型個股開始轉弱，部分AI股更出現獲利了結賣壓，櫃買指數則持續翻黑，並維持大量，這是需要留意的警訊，雖然這並不代表股市要重挫回跌，但確實有過熱現象。

展望後續，他認為，要繼續讓時間驗證AI族群的股價韌性，換言之，AI實際貢獻個股業績的表現，以及與股價之間的落差，都會被投資市場再度檢驗。（編輯：楊蘭軒）1130308